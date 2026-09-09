Le Filon, association messine dédiée à l’émergence et à l’accompagnement de projets relevant de l’économie sociale et solidaire, recrute sa future promotion Élan. Les entrepreneurs engagés et porteurs de projets associatifs ou entrepreneuriaux ont jusqu’au 18 octobre 2026 pour déposer leur candidature.

Pendant huit mois, les candidats retenus bénéficieront d’un accompagnement gratuit pour travailler la faisabilité de leur projet à impact, développer leur réseau et préparer leur lancement opérationnel.

Huit mois pour passer de l’idée au projet

Au programme figurent notamment sept journées de formations collectives, des sessions de co-développement entre pairs, des rencontres avec des professionnels de l’économie sociale et solidaire ainsi qu’un accompagnement individuel stratégique. Les participants pourront également échanger avec des financeurs, collectivités, associations et mécènes du territoire.

À travers ses différents parcours, l’incubateur Le Filon entend accompagner les initiatives à toutes les étapes de leur développement. Élan vise plus particulièrement à consolider la posture entrepreneuriale des porteurs de projets, à construire leur modèle et à expérimenter la création d’une entreprise ou d’une activité relevant de l’économie sociale et solidaire.

Plus d’infos : incubateur@lefilon.org