Le jeudi 17 septembre prochain, l'Île du Saulcy à Metz accueillera la 5e édition du 360 Festival. Cet événement gratuit, qui rassemble associations, acteurs du campus et artistes locaux pour célébrer la rentrée, vise à dynamiser le territoire et à favoriser l’intégration économique et sociale des étudiants.

Dès midi, le Village des initiatives ouvrira ses portes pour connecter les étudiants avec les structures locales, les services universitaires et les partenaires économiques du territoire. Des activités sportives et des balades naturalistes animeront le campus pour valoriser ce cadre de vie.

Une vitrine pour l'économie créative et culturelle

À partir de 17h, les festivités se concentreront autour de la Maison de l’Étudiant et de l’Espace Bernard-Marie Koltès. Le public découvrira un marché de créateurs étudiants, des ateliers de sérigraphie avec le Schirmlab et des animations théâtrales ou magiques. Ce rendez-vous soutient directement l’économie culturelle émergente. La scène musicale du parking MDE vibrera grâce aux performances de DJ locaux comme DOT Geko ou €sïol, pour culminer avec le concert de l'artiste montante Zélie.

Le 360 Festival s'affirme ainsi comme un moteur de l'animation estivale et de l'attractivité de la métropole messine. Plus d’informations sur les horaires de la programmation et sur les artistes à venir prochainement sur la page Instagram : @vie_etudiante_ul .