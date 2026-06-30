Face au défi de la trésorerie initiale, la CCI Moselle à Metz a réuni le Club des Repreneurs ce lundi 29 juin 2026, de 18h à 20h. L’objectif étant de décrypter les dispositifs de financement et de garantie de Bpifrance pour sécuriser le démarrage des nouvelles activités.

Partant du fait que la reprise d'une entreprise exige une structuration financière rigoureuse pour surmonter les premiers mois d'activité, cet atelier, organisé dans les locaux messins de la CCI Moselle, propose un décryptage complet des dispositifs clés indispensables aux futurs dirigeants. Les intervenants ont détaillé l'articulation optimale entre les crédits bancaires traditionnels, les garanties et les prêts spécifiques de Bpifrance. L'objectif est d'apporter des repères concrets aux porteurs de projets, qu'ils soient en phase de réflexion ou en pleine négociation, pour concevoir un plan de financement robuste.

Le cœur des échanges a porté sur deux leviers majeurs de la gestion de trésorerie : le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) et la cession Dailly. Les participants ont découvert comment transformer rapidement leurs créances clients en liquidités immédiates afin d'éviter les tensions financières au démarrage. Au-delà de ces apports techniques et opérationnels, ce rendez-vous entrepreneurial offre un espace de réseautage privilégié. Les repreneurs locaux ont pu ainsi partager leurs expériences, confronter leurs problématiques et développer leur réseau professionnel dans un cadre stimulant.