Cette 43e édition proposera un large programme d’animations, de visites guidées, de conférences, d’ateliers, d’expositions et de spectacles autour de deux thématiques : «Patrimoine de la photographie» et «Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer».

Le thème européen «Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer» mettra en lumière les menaces qui pèsent sur le patrimoine matériel et immatériel, qu’elles soient liées aux évolutions climatiques, aux conflits ou à d’autres facteurs. L’événement entend également valoriser les initiatives de préservation et les acteurs engagés dans la protection et la transmission du patrimoine.

En parallèle, le «Patrimoine de la photographie» sera mis à l’honneur dans le cadre de la célébration du bicentenaire de la photographie, inventée par Nicéphore Nièpce. Les différentes animations permettront d’explorer les dimensions artistiques, documentaires et techniques de la photographie ainsi que son lien avec la mémoire et le patrimoine.

La Ville de Metz recherche des personnes majeures souhaitant participer à l’accueil et à l’orientation des visiteurs dans les différents édifices et sites ouverts au public. Les bénévoles pourront notamment renseigner les visiteurs sur la programmation des Journées, les aspects pratiques des visites et les richesses patrimoniales locales.

Les personnes intéressées sont invitées à remplir la fiche de bénévolat disponible sur le site de la Ville de Metz et à transmettre leur candidature avant le 19 juillet 2026, par mail à : contactjep@mairie-metz.fr ou par courrier au service Patrimoine culturel de la mairie de Metz.