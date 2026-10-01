Dans le cadre de sa 10e édition, 87 projets paysagers des quatre coins de la France sont en lice pour tenter d’être récompensés par les Victoires du Paysage. À Metz, le projet d’aménagement de la place Catherine Jacquat et de la cour de l’école Notre-Dame figure parmi les finalistes. Présenté en juillet 2026, cet aménagement met en valeur le travail du Pôle Parcs, jardins et Espaces Naturels de la Ville de Metz. Sa sélection souligne la qualité des réalisations conduites par la collectivité et son engagement en faveur d’espaces paysagers exemplaires.

Un vote ouvert jusqu’au 30 octobre

Les habitants et les amateurs de paysage sont invités à découvrir l’ensemble des projets nommés et à voter pour leur réalisation préférée. Le projet ayant recueilli le plus de voix remportera le Prix du Public 2026. La récompense sera remise lors de la cérémonie officielle, prévue le 9 décembre prochain. Cette distinction constitue également un moyen de faire connaître les initiatives locales et de valoriser les aménagements urbains auprès du grand public.