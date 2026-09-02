Le programme de cette nouvelle édition a été présenté lors d’une conférence de presse en présence de Désirée Mayer, présidente des JECJ-Lorraine, et de François Grosdidier, maire de Metz. Pendant plusieurs mois, conférences, expositions, rencontres et spectacles permettront au public d’aborder le thème de l’amour sous différents angles.

Le coup d’envoi sera donné le dimanche 6 septembre à 10 h 30 à la synagogue consistoriale de Metz. Quelques jours plus tard, le musée de La Cour d’Or proposera le parcours «TU AIMES ?», à partir du 9 septembre et jusqu’au 17 décembre. Cette proposition mettra en regard les collections du musée et la tradition biblique autour de la thématique amoureuse. D’autres rendez-vous permettront ensuite de prolonger les échanges. Le 15 septembre, l’auteur et éditeur Gilles Rozier rencontrera le public à la librairie La Cour des Grands.

Des rendez-vous jusqu’en décembre

Le 23 septembre prochain, l’universitaire Claire Placial consacrera une conférence au Cantique des Cantiques. La programmation se poursuivra à l’automne avec notamment le colloque interactif «Quand les académiciens parlent d’amour», prévu le 8 novembre à l’Hôtel de Ville de Metz. Le 5 décembre, le spectacle de danse «Delay the sadness» sera présenté à l’Arsenal Jean-Marie Rausch.

Cette 27e édition aura également une dimension particulière puisqu’elle sera dédiée à Annie Ditesheim, vice-présidente des JECJ-Lorraine, décédée au début de l’année. Avec cette programmation, les JECJ-Lorraine proposent plusieurs façons d’aborder le thème de l’amour, entre patrimoine, littérature, réflexion et création artistique.