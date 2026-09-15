Deux voitures hybrides et deux électriques sont accessibles 24 heures sur 24 à la location, sur réservation. Pour encourager les étudiants à découvrir l’autopartage, Citiz propose des conditions particulières : l’adhésion et un an d’abonnement sont offerts, ainsi qu’un crédit d’utilisation de 100 euros.

Le service n’est toutefois pas réservé aux résidents de MyCampus. Les particuliers et les professionnels déjà inscrits auprès de Citiz peuvent également utiliser les véhicules. Pour accéder aux véhicules, il suffit d’être titulaire du permis de conduire et de s’inscrire au service.

Une implantation déjà expérimentée à Metz

L’installation de ces quatre véhicules s’inscrit dans une collaboration plus large entre Citiz et le secteur immobilier. À Metz, un premier véhicule partagé avait déjà été installé en 2017, lors du lancement du quartier de l’Amphithéâtre. Pour les étudiants qui n’ont pas besoin d’une voiture au quotidien, l’autopartage peut notamment permettre de disposer d’un véhicule uniquement lors des déplacements qui le nécessitent. L’assurance, l’entretien, le nettoyage, l’énergie et l’assistance sont inclus dans le service.

Le réseau Citiz est aujourd’hui présent dans 52 communes de la région. Les véhicules peuvent notamment être combinés avec le train, avec des stations installées dans 34 gares de Lorraine, d’Alsace et de Champagne-Ardenne. À l’échelle nationale, le réseau compte près de 3 000 véhicules partagés répartis dans différents territoires français.