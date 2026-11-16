Voir, tester et rencontrer : telle est l'ambition de Show Industrie, qui entend changer le regard sur un secteur parfois méconnu, mais bien ancré dans l'économie régionale. Les 19 et 20 novembre, le Salon investira le parc des expositions de Metz pour deux journées ouvertes au grand public, aux collégiens, lycéens et étudiants en recherche d'orientation, mais aussi aux adultes en reconversion professionnelle.

Un enjeu important dans le Grand Est où l’industrie compte 258 100 salariés répartis dans 9 200 établissements. Et un secteur qui recrute des profils de tous niveaux dans de nombreux domaines – papier-carton, métallurgie, plasturgie, agroalimentaire, pharmacie, chimie, énergie ou encore verre et cristal –, tous représentés lors de ce Salon.

Pour rendre ces métiers plus accessibles, plusieurs espaces proposeront des expériences concrètes. Le pavillon OPCO 2i «Avec l'Industrie» fera notamment la part belle à la réalité virtuelle, aux robots grandeur nature et aux jeux sur tablettes. Le pavillon des EPCI (TI Nord Lorraine) permettra, quant à lui, de découvrir le pilotage de drones et des démonstrations de start-up industrielles. France Travail proposera également des immersions en entreprises et des présentations de métiers.

Henri Hihacks et Thomas Hell en invités

Cette troisième édition accueillera aussi deux créateurs de contenu. Jeudi 19 novembre, Henri Hihacks, ingénieur suivi par plus d'un million d'abonnés sur YouTube, présentera notamment une crèche entièrement réalisée en papier et en carton. Le Messin Thomas Hell, suivi, lui, par 122 000 abonnés sur Instagram, animera durant ces deux jours des ateliers-conférences consacrés à la rédaction du CV, de la lettre de motivation et à la préparation d'un entretien d'embauche.

us d’infos : www.show-industrie.fr