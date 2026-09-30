La préfecture de Meurthe-et-Moselle a officialisé le déploiement d'une enveloppe d’urgence de 1 431 000 euros.

S'inscrivant dans le plan national CASI (Climat - Adaptation - Sécheresse - Incendies), ce dispositif se concrétise par un chèque forfaitaire de 6 000 euros destiné à soulager la trésorerie de près de 240 exploitants locaux. Géré par la Direction départementale des territoires (DDT), ce fonds cible en priorité les jeunes agriculteurs et les maraîchers du département, particulièrement impactés par le déficit hydrique prolongé. Les demandes doivent être déposées exclusivement en ligne sur une plateforme dédiée entre le 24 septembre et le 8 octobre 2026 inclus.

Un ciblage stratégique pour préserver l'avenir de la filière

Le préfet, en concertation avec les représentants de la profession, a choisi de concentrer l’effort financier sur deux profils d'exploitations jugés hautement vulnérables. D'une part, les jeunes agriculteurs installés depuis le 1er janvier 2021 (âgés de 40 ans maximum lors de leur installation), dépourvus de trésorerie solide pour assumer leurs emprunts de démarrage. D'autre part, les maraîchers réalisant plus de 50% de leur chiffre d'affaires dans cette filière et confrontés à des pertes de récoltes estivales et automnales massives.

Un processus d'attribution rapide et encadré

Pour garantir l'efficacité du dispositif, l'État mise sur la simplification administrative. Les requérants éligibles (exploitants à titre principal, GAEC, EARL) sont invités à formuler leur demande via un formulaire simplifié disponible en ligne jusqu'au 8 octobre 2026 inclus. Les dossiers seront ensuite arbitrés par un comité de suivi piloté par la DDT, qui établira la liste définitive des bénéficiaires selon le niveau de priorité et le cadre réglementaire «de minimis».

Ce coup de pouce financier vise avant tout à réamorcer l'activité pour la saison 2027. Toutefois, face à une crise climatique qui s'installe visiblement dans la durée, la question de la résilience à long terme des modèles de production régionaux reste entière.