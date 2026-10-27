Le Département engage 240 000 euros pour soutenir 26 projets concrétisés par des acteurs de terrain lors de la 3e édition de l'AMI «J’Ose ma santé». Ce dispositif public cible prioritairement la santé mentale des jeunes et le déploiement d’actions de proximité.

Une stratégie axée sur la proximité territoriale

Cette année, l'AMI a enregistré le dépôt de 65 dossiers par 63 porteurs de projets, contre 27 en 2025, matérialisant une progression de 140% de la demande. Co-financée via le Contrat local des solidarités en partenariat avec l’État, cette politique publique vient de recevoir une distinction nationale lors des Assises de l’Accès aux soins, validant une stratégie axée sur la proximité territoriale.

Un ciblage prioritaire sur la jeunesse et l'équité territoriale

Près des trois quarts des dossiers analysés placent la jeunesse au centre de leurs actions de prévention, face à la hausse avérée de la souffrance psychique chez les adolescents. L'enveloppe financière globale assurera une couverture territoriale équilibrée. Des structures phares comme la Mission Locale de Briey, l'Université de Lorraine ou la commune de Procheville déploieront ainsi des ateliers de médiation, de formation ou de nutrition dans le Grand Nancy, le Lunévillois, le Val de Lorraine, Longwy et Briey.

Pour consolider cette dynamique territoriale, le Conseil départemental prévoit de voter dès le mois de novembre 2026 un plan global spécifiquement dédié à la santé mentale des 0-25 ans.