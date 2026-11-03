Réunis au Conseil Départemental à Nancy, 72 employeurs publics ou privés de Meurthe-et-Moselle recevront officiellement le label «employeur partenaire des sapeurs-pompiers» des mains du Préfet, récompensant leur engagement concret aux secours de notre territoire.

Une distinction officielle pour l'engagement citoyen des entreprises

La reconnaissance de l'implication sociétale des acteurs économiques locaux s'officialise en Meurthe-et-Moselle. Ce jeudi 5 novembre 2026, l'esplanade Jacques Baudot à Nancy accueillera la mise à l'honneur de 72 employeurs du territoire. Attribué pour une durée de trois ans par le Préfet, ce label récompense les entreprises et les collectivités territoriales qui libèrent leurs salariés sapeurs-pompiers volontaires au moins huit jours par an pour des missions de secours ou de formation.

Des avantages stratégiques et RSE pour les lauréats du territoire

Au-delà de l'hommage public, cette distinction offre des leviers de performance aux organisations lauréates. Animée par Jérôme Prud’homme, la soirée mettra en lumière les retombées positives de ce partenariat. Les structures récompensées pourront intégrer le logo officiel à leur communication, valoriser cet engagement civique dans leur déclaration de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et utiliser ce label comme un atout différenciant lors des appels d'offres de marchés publics.

Un carrefour d'échanges pour renforcer le modèle de secours local

Cette cérémonie, marquée par la remise d'un trophée et d'un diplôme à chaque récipiendaire, vise à encourager le partage d’expérience entre les dirigeants, les élus et les équipes du SDIS 54. En valorisant ainsi le binôme employeur-employé, le département consolide le maillage de sa sécurité civile grâce au soutien du tissu économique privé et public. La pérennité du modèle de secours meurthe-et-mosellan repose désormais sur cette synergie croissante entre performance économique et solidarité citoyenne.