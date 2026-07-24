Alors que les défaillances du système sont documentées, cette réforme ne répond pas aux besoins de refondation, d'investissement dans les métiers du social et de pilotage national nécessaires pour soutenir les structures locales.

Un texte législatif éloigné des réalités de terrain

Chaynesse Khirouni déplore que le texte voté, bien que sécurisant certains lieux d'accueil, ignore les recommandations de la commission d'enquête parlementaire, notamment une loi de programmation quinquennale. Face à l'épuisement des professionnels et aux difficultés de recrutement, le Département souligne que le dévouement des acteurs de terrain ne peut remplacer une véritable politique nationale.

«Le nouveau projet de loi voté ce 21 juillet 2026 par l'Assemblée nationale ne répond pas à cette crise. Il comporte des avancées utiles, notamment pour mieux sécuriser les lieux d'accueil, mais il ne constitue pas la refondation attendue. Il ne répond ni à la crise des métiers, ni aux difficultés d'accès aux soins, ni à l'absence d'un véritable pilotage national...», précise Chaynesse Khirouni, présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle.

L'urgence d'une prise en charge médico-sociale globale

Le volet sanitaire concentre les critiques, notamment la saturation des services médico-sociaux et le manque de coordination pour les enfants protégés nécessitant des soins spécialisés. L'exécutif départemental appelle à un renforcement du partenariat avec la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) pour éviter les ruptures de parcours. En l'absence d'une réponse étatique à la hauteur, le système de protection de l'enfance, bien que compétence départementale, peine à assurer une prise en charge globale.

«En l’état, ce projet de loi n’est pas à la hauteur. Après tant de rapports, d’alertes et de drames, nous ne pouvons-nous contenter de simples ajustements. Les enfants ne peuvent plus attendre», conclut la présidente.