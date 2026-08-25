Lancée au printemps par le Conseil départemental, la grande collecte de documents liés au monde ouvrier se poursuit activement sur tout le territoire de la Meurthe-et-Moselle. Cette opération d'envergure invite les particuliers, les entreprises et les associations à confier leurs documents historiques au Centre des mémoires Michel-Dinet. L'objectif de cette démarche partenariale est d'identifier et de sauvegarder des pièces uniques menacées par le temps. Le réseau d'acteurs locaux se mobilise pour recueillir ces témoignages essentiels de l'évolution industrielle.

Des trésors documentaires d'une grande valeur historique

Les premiers mois de collecte ont déjà permis d'amasser une quantité importante de documents rares et d'objets patrimoniaux. Les archivistes ont ainsi réceptionné des ouvrages oubliés sur l'industrie minière et les constructions électriques de Nancy. Le fonds s'est enrichi de photographies historiques des aciéries de Pompey et des établissements Julien lors de leur fermeture. Des registres de correspondance commerciale de la faïencerie de Bellevue, datant du XIXe siècle, complètent cette collection. Ces écrits mettent en lumière la gestion financière et la vie syndicale des entreprises de l'époque.

Un archivage sécurisé pour valoriser l'histoire locale

Le dépôt de ces documents aux archives départementales garantit leur conservation pérenne dans des conditions techniques optimales. Cette centralisation au Centre des mémoires permet de classer, de restaurer et de numériser les pièces collectées. À terme, ce patrimoine économique deviendra entièrement accessible aux chercheurs, aux historiens et aux citoyens. Cette mise en valeur renforcera la transmission de la mémoire industrielle régionale auprès des futures générations.

Pour participer à cette action citoyenne ou planifier un dépôt de documents avant la clôture de l'opération, rendez-vous sur le site officiel du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle.