Cette progression, supérieure à la tendance de la région Grand Est (+0,4%), est portée par l'augmentation de l'activité réduite longue et signale un durcissement du marché du travail local, marqué par une hausse annuelle des entrées de 38,4%.

Une dégradation plus marquée qu'au niveau régional

Le marché de l'emploi départemental affiche une moins bonne dynamique que son voisin régional. En Meurthe-et-Moselle, l'ensemble des inscrits (catégories A à E) s'établit à 58 710 personnes, soit une hausse trimestrielle de 0,6% et annuelle de 1,5%. Le cœur des demandeurs d'emploi (catégories A, B, C) atteint 51 000 personnes, en progression de 0,9% sur trois mois. Si la catégorie A (sans emploi) reste stable ce trimestre à 30 740 inscrits (+0,1%), elle bondit de 2,1% sur un an. Ce sont surtout l'activité réduite courte (+1,3 %) et l'activité réduite longue (+2,5% à 13 410 personnes) qui tirent les chiffres vers le haut. En comparaison, le Grand Est affiche une hausse plus modérée de 0,4% des catégories A, B, C, et sa catégorie A recule même de 0,2%.

Indicateurs de tension : ancienneté et flux en forte hausse

La structure du chômage meurthe-et-mosellan montre des signes de fragilité structurelle. Les demandeurs d'emploi de longue durée (un an ou plus) s’établissent à 22 880 personnes, soit 44,9% du total départemental (+1,2 point sur un an). Du côté des flux, la baisse trimestrielle des entrées (-3,0%) et des sorties (-3,6%) masque une accélération majeure sur un an : les entrées en catégories A, B, C (9 270) et les sorties (9 110) bondissent toutes deux de 38,4% par rapport au troisième trimestre 2025, illustrant une rotation plus forte mais insuffisante pour inverser la tendance. Par ailleurs, la mise en place des nouveaux parcours voit la catégorie F (parcours social) grimper à 10 830 inscrits, tandis que les personnes en attente d'orientation (catégorie G) diminuent fortement pour s'établir à 2 478.

Face à un chômage qui s'installe dans la durée et à un volume de demandeurs d'emploi qui progresse plus vite que la moyenne régionale, la Meurthe-et-Moselle aborde la fin de l'année 2026 sous le signe d'une vigilance économique accrue pour les acteurs locaux de l'insertion.