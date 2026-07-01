Pour endiguer la pénurie de praticiens, le Département déploie un maillage économique et structurel direct. Il finance déjà quatorze structures de santé locales, à l'instar de Labry, Jarny et du Lunévillois, tout en expérimentant les téléconsultations assistées dans le Nord. Comme le rappelle la présidente de la collectivité, Chaynesse Khirouni, l'ambition est d'apporter «des réponses concrètes là où les inégalités se creusent, soutenir les territoires fragilisés... et permettre à chaque habitant un égal accès aux soins». Cette consolidation de l'offre locale vise à rendre le territoire plus attractif pour les professionnels de santé, stabilisant ainsi l'économie des bassins de vie fragilisés.

L'e-santé et l'innovation comme moteurs sectoriels

La feuille de route stimule également l'écosystème numérique via le programme E-54 Santé. Ce dispositif cofinance des solutions technologiques pour optimiser les parcours de soins et le maintien à domicile, ouvrant de réelles opportunités aux entreprises de la Silver Économie. Le plan intègre aussi un volet prévention majeur avec une feuille de route 0-25 ans dédiée à la santé mentale dès 2026. Rosemary Lupo, vice-présidente déléguée à la Santé, précise que «cette nouvelle démarche se veut participative, fondée sur l’écoute et la concertation» grâce à de futures conférences territoriales de santé pour ajuster les investissements aux besoins réels du terrain.

En structurant sa politique de santé autour de l'innovation et de l'humain, la Meurthe-et-Moselle sécurise l'avenir de ses administrés tout en stimulant le dynamisme économique de ses territoires.