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Meurthe-et-Moselle : le Département débloque 2 millions d'euros pour adapter ses 66 collèges publics

À l’occasion de la rentrée scolaire, le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a mobilisé une enveloppe de 2 millions d’euros pour équiper ses 66 collèges publics d’un espace de répit thermique de 150 m². Cette initiative vise à protéger les 27 700 élèves et personnels des vagues de chaleur extrêmes avant l’été 2027.


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Le Département de Meurthe-et-Moselle débloque une enveloppe supplémentaire de 2 millions d'euros pour garantir une zone de fraîcheur dans chacun de ses 66 collèges publics face aux fortes chaleurs. © CD 54

Le Département de Meurthe-et-Moselle débloque une enveloppe supplémentaire de 2 millions d'euros pour garantir une zone de fraîcheur dans chacun de ses 66 collèges publics face aux fortes chaleurs. © CD 54

Par L.R
Les Tablettes Lorraines
Publié le 3 septembre 2026 - Mis à jour le 3 septembre 2026

Le Département déploie un financement de 2 millions d'euros pour aménager un espace de répit thermique de 150 m², climatisé si nécessaire, dans l'ensemble des 66 collèges publics du territoire. L'objectif est de sécuriser les conditions de travail de 27 700 collégiens et du personnel face aux hausses de températures. Les chantiers cibleront d'abord les infrastructures les plus exposées afin d'être opérationnels avant les fortes chaleurs de 2027.

Des solutions techniques sur mesure pour le bâti scolaire

En parallèle, la collectivité privilégie une approche individualisée selon le profil architectural de chaque établissement. Les interventions prévoient l'installation de brasseurs d'air, de ventilations nocturnes, de protections solaires et la modernisation des menuiseries. Le verdissement est aussi à l'ordre du jour avec la végétalisation des cours de récréation et la plantation d'arbres.

Une accélération des investissements dans les infrastructures

Cette enveloppe s'intègre dans une stratégie d'investissement de long terme. Depuis 2012, 208 millions d'euros ont été injectés pour restructurer le parc immobilier scolaire. Ce nouveau budget complète le plan «PPI Climat Collèges 54» de 19,5 millions d’euros voté en mars, confirmant l’engagement de la collectivité pour la transition écologique.

En devançant les directives nationales de rénovation thermique, la Meurthe-et-Moselle érige la résilience de son patrimoine éducatif en priorité économique régionale.

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