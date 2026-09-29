Porté par la collectivité en partenariat avec le CNFPT, ce dispositif vise à déconstruire les stéréotypes de genre et à sécuriser les transitions de carrière des agentes. En mobilisant une cinquantaine de participantes dès son démarrage, cette initiative publique s'impose comme un levier managérial moderne pour concrétiser l'égalité réelle au sein de l'administration territoriale.

Du mentorat au coaching pour lever les freins professionnels

Le dispositif ÉLAN, officialisé le mardi 22 septembre 2026, à l'Hôtel du Département à Nancy, s'articule autour de solutions concrètes : du mentorat mensuel de proximité, du coaching individuel ou collectif pour renforcer la confiance en soi, et la diffusion de portraits de femmes inspirantes pour briser l'autocensure. L'enjeu est de taille pour la collectivité qui souhaite optimiser ses ressources humaines. Comme l'explique Marie-José Amah, vice-présidente déléguée à l’Égalité femmes-hommes : «Avec ÉLAN, le Département entend gommer ces obstacles et faciliter l'évolution professionnelle des agentes, quel que soit leur statut, leur grade, leur métier».

Un succès managérial qui mobilise tous les corps de métiers

À peine lancé, le programme enregistre déjà une cinquantaine de candidatures issues de toutes les filières et catégories hiérarchiques. En structurant des réseaux d'entraide durables, la collectivité modernise sa marque employeur et valorise son capital humain. Pour Chaynesse Khirouni, présidente du Conseil départemental : «L’idée n’est pas de favoriser les femmes, mais de leur donner les clefs, les armes et le courage pour que tous nos agents, quel que soit leur sexe, aient les mêmes chances de réussite et d’épanouissement professionnels».

En impulsant cette dynamique inclusive, la Meurthe-et-Moselle se positionne en pionnière de la responsabilité sociale des organisations à l'échelle régionale. Le déploiement réussi de ces premiers binômes pourrait inspirer d'autres collectivités et entreprises locales du Grand Est, prouvant que l'égalité professionnelle reste un puissant vecteur de performance administrative.