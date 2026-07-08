Lors d’un débat en session plénière, le 25 juin dernier, le Département a voté à l'unanimité une convention avec Forum Réfugiés et la structure guinéenne RAJ-GUI pour cofinancer le projet ORMI. Cette coopération internationale vise à structurer l'accompagnement des 78 jeunes mineurs non accompagnés (MNA) originaires de Guinée pris en charge par la collectivité, tout en développant l'insertion économique et professionnelle directement sur le territoire guinéen pour réguler les flux migratoires à la source.

Un budget partagé pour le projet ORMI

L'engagement financier du Département de Meurthe-et-Moselle se traduit par une enveloppe globale de 11 000 euros. Cette somme comprend une subvention directe de 5 500 euros versée à Forum Réfugiés, complétée par une valorisation équivalente du temps de travail des agents départementaux.

Intégrée au programme national ORMI, ce dispositif s'inscrit dans la seconde phase (2024-2027) du projet, soutenu par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour encadrer l'arrivée des mineurs isolés. Sur le plan opérationnel, les fonds soutiennent des groupes de travail axés sur la santé mentale, la protection des jeunes filles contre la traite et le maintien du lien familial. Une mission d'appui technique sera également déployée en Guinée dès l'automne 2026.

Co-développement territorial : stimuler l'insertion professionnelle en Guinée

Le volet économique de la convention vise à agir à la source en encourageant l'insertion professionnelle des jeunes sur leur propre territoire. Grâce au Réseau Afrique Jeunesse Guinée (RAJ-GUI), un guichet d'accueil a déjà accompagné plus de mille personnes à Mamou lors de la phase pilote. Cette stratégie cherche à offrir des perspectives locales durables pour éviter que le départ ne soit l'unique option faute d'activité économique.

L'objectif pour la Meurthe-et-Moselle, qui compte la Guinée comme premier pays d'origine de ses mineurs isolés (un tiers des effectifs), est de transformer une émigration subie en un choix économique éclairé.