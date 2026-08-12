Du 25 mai au 31 août 2026, la Région Grand Est, le Mouvement Associatif et la Fondation de France lancent la 3e édition des Trophées Grand Est Associations afin de distribuer 15 000 euros de dotations à dix structures locales méritantes.

Cet appel à projets, géré en ligne via la plateforme Ma Région Demain, cible l'ensemble du territoire régional pour soutenir durablement les fonds propres des acteurs de l'économie sociale et solidaire face aux crises actuelles.

Cinq catégories et un calendrier participatif

Pour participer, les structures de Meurthe-et-Moselle doivent valoriser une action concrète axée sur la gouvernance inclusive, l'impact en milieu rural, les transitions environnementales et sociétales, les projets jeunesse ou encore le Prix du Jeune bénévole dédié aux 15-29 ans. Le processus de sélection s'organisera en plusieurs étapes clés cet automne.

Le jury effectuera d’abord une présélection de six dossiers par catégorie entre le 1er et le 15 septembre 2026, avant de laisser place à une phase de votation citoyenne ouverte au grand public du 21 septembre au 25 octobre 2026. Enfin, la remise officielle des prix récompensera les deux projets les plus votés de chaque thématique le 14 novembre 2026 à Metz, lors de la Journée Grand Est des Associations et Bénévoles. Ce mécanisme de votation citoyenne offre ainsi une vitrine économique majeure pour valoriser l'innovation sociale des candidats meurthe-et-mosellans.