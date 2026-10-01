Du vendredi 2 au dimanche 4 octobre 2026, le MEDEF 54 organise la deuxième édition des Journées du Patrimoine Économique partout en Meurthe-et-Moselle.

Le coup d'envoi des JPE 2026 a été donné le 28 septembre chez SFE Process par le MEDEF 54, entouré de ses partenaires institutionnels et des entreprises engagées. Ce lancement introduit le cœur de l'événement prévu du 2 au 4 octobre, qui permettra au public d'explorer gratuitement, sur inscription, les coulisses de près de 50 structures de Meurthe-et-Moselle pour dynamiser l'économie locale.

Une inauguration officielle sous le signe du collectif

L'inauguration s'est tenue dans les locaux de SFE Process en présence d'Yves Séguy, Préfet de Meurthe-et-Moselle, de Nathalie Patureau, Directrice de France Travail, et de Pauline Poincet, DRAAFPIC. Les entreprises participantes et les partenaires officiels étaient également réunis pour saluer cette initiative. Ce moment protocolaire souligne l'implication forte de l'État et des acteurs de l'emploi pour soutenir l'attractivité territoriale et la transmission des compétences.

Une immersion inédite au cœur du savoir-faire

Pendant trois jours, les visiteurs accèderont à des sites industriels et des laboratoires habituellement fermés au public. Des structures majeures comme GRDF, Novacarb ou les Laboratoires Boiron proposeront des visites guidées et des démonstrations. L'événement s'adresse aux familles, scolaires et actifs, offrant une occasion unique de comprendre la réalité des métiers régionaux.

Une attractivité renforcée pour le territoire

Après le succès de l'édition 2025 qui avait réuni un millier de curieux, l'événement monte en puissance avec une participation élargie. Soutenue par la Région Grand Est, cette opération facilite les rencontres directes entre recruteurs et talents locaux.

Les visites sont entièrement gratuites, mais les places restent limitées pour des raisons de sécurité. Les réservations indispensables s'effectuent directement en ligne.