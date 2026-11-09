Pour cette 14e participation consécutive, l'organisation régionale met à l’honneur 11 artisans d’art du Grand Est, dont les savoir-faire contribuent à la préservation du patrimoine.

Placée sous le thème «Le patrimoine en lumière», cette édition rassemble des professionnels de plusieurs métiers, notamment la taille de pierre, la bronzerie et la menuiserie. Cette présence collective permet aux entreprises artisanales de présenter leurs réalisations, de valoriser leurs compétences et de rencontrer de nouveaux publics.

Les métiers d’art du Grand Est mis en lumière

À travers cette participation, la CMA Grand Est entend mettre en avant la diversité des métiers d’art et leur contribution à l'économie régionale. Ces activités reposent sur des compétences techniques spécialisées, souvent transmises entre générations, et participent à la restauration, à la rénovation et à la conservation du patrimoine bâti et mobilier.

Pour Christophe Richard, président de la CMA Grand Est, les artisans d'art jouent un rôle essentiel dans la transmission des savoir-faire. Il souligne également leur capacité à faire évoluer leurs pratiques pour répondre aux nouveaux besoins du marché.

La Meuse représentée au rendez-vous national

La présence de Philippe Tournois, président de la CMA Meuse, lors de l'inauguration souligne également la participation du département à cette dynamique régionale. Pour les professionnels meusiens des métiers d'art, ce type de rendez-vous constitue une occasion de gagner en visibilité au-delà du territoire départemental et de présenter leurs compétences auprès des acteurs du patrimoine.

La CMA Grand Est bénéficie du soutien de la Région Grand Est, du Fonds européen de développement régional (FEDER) et de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) pour cette participation collective. Ces partenariats contribuent au financement de la présence des artisans sur cet événement professionnel.

Au-delà de la valorisation des savoir-faire, cette opération vise à favoriser les débouchés commerciaux des entreprises artisanales et à renforcer leur visibilité auprès des donneurs d'ordre, des professionnels de la restauration du patrimoine et des particuliers.