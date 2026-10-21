Organisée avec l’Association des maires de Meuse, cette rencontre a permis aux élus départementaux et municipaux d’échanger sur les besoins des collectivités et les projets à accompagner. Le président du Département, Jérôme Dumont, accompagné de Valérie Woitier et Julien Didry, a présenté les principaux domaines d’intervention de la collectivité, dans un contexte où les arbitrages budgétaires prennent une place croissante. Pour les communes meusiennes, les décisions concernant les aides départementales peuvent peser sur la réalisation d’équipements publics, l’entretien des infrastructures et le maintien de services de proximité. Les mobilités et l’accès aux soins figurent également parmi les sujets abordés, en raison de leurs effets sur les habitants, les entreprises et l’organisation des bassins de vie. Le budget participatif a enfin été évoqué comme un outil permettant aux habitants de proposer des projets et de contribuer aux choix locaux.

Dans la Meuse, la coordination entre le Département et les communes constitue un enjeu concret pour la réalisation des projets. Les travaux routiers, les équipements scolaires et les services de proximité mobilisent des ressources publiques, mais peuvent aussi soutenir l’activité des entreprises locales du bâtiment et des travaux publics. L’enjeu reste donc de traduire ces échanges en décisions concrètes, en orientant les financements vers les projets jugés prioritaires pour les communes et le développement du territoire meusien.

Les collectivités face aux choix budgétaires

À l’échelle nationale, les départements et les communes doivent hiérarchiser leurs investissements alors que les besoins en infrastructures, en services publics et en accompagnement social restent importants. Les collectivités doivent notamment arbitrer entre les dépenses indispensables à l’entretien du patrimoine existant et les nouveaux projets susceptibles d’améliorer les conditions de vie et l’activité économique. La répartition des financements entre les différents échelons publics devient donc déterminante pour maintenir les opérations programmées sans déséquilibrer les budgets locaux.