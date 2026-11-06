Cette perspective remet en question le financement des dispositifs d’accompagnement à l’adaptation des logements, notamment MaPrimeAdapt’, destiné à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.

Dans la Meuse, cette politique concerne les ménages qui souhaitent adapter leur habitation aux difficultés liées à l’âge ou à la perte d’autonomie. Elle mobilise également les professionnels du bâtiment et les entreprises spécialisées dans l’aménagement des logements autour de travaux visant à sécuriser les espaces de vie.

MaPrimeAdapt’ au cœur des arbitrages budgétaires

Selon les premières orientations du budget 2027, la dotation de l’Anah pourrait passer de 1,4 à 1,2 milliard d’euros. Une interrogation porte notamment sur MaPrimeAdapt’, dont le financement contribue à accompagner les travaux d’adaptation des logements.

Pour les ménages, ce dispositif permet de soutenir financièrement des aménagements destinés à faciliter le quotidien et à prévenir les risques domestiques. Les interventions peuvent notamment porter sur l'adaptation des salles de bains, la sécurisation des accès et l'aménagement des espaces intérieurs.

L’adaptation des logements, un investissement préventif

Au-delà de sa dimension sociale, cette politique représente un enjeu économique pour les finances publiques. Selon une étude d’EY pour France Silver Eco, une politique ambitieuse d’adaptation des logements pourrait permettre d’éviter 7,2 milliards d’euros de dépenses sociales sur dix ans, dont 2 milliards liés aux chutes.

Mickaël Cohen, cofondateur de DOMetVIE, réseau spécialisé dans l’adaptation des logements, défend une approche qui considère le maintien à domicile comme un investissement économique autant qu’une nécessité sociale. La prévention des accidents domestiques permettrait ainsi de limiter certaines dépenses liées à la prise en charge de la perte d’autonomie.

Pour les entreprises spécialisées dans l’aménagement de l’habitat, les dispositifs d’aide constituent également un facteur important dans le financement des travaux et l’accès des ménages aux solutions d’adaptation.