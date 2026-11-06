Cette publication aborde des problématiques qui concernent également les employeurs de la Meuse, notamment en matière de recrutement et d’organisation du travail. Intitulée «Dirigeants d’entreprise et handicap : quand normes et réalités se rencontrent – entre freins au recrutement et enjeux d’accessibilité», l’étude met en lumière les difficultés rencontrées par les entreprises pour recruter des personnes en situation de handicap. Selon les premiers éléments communiqués, huit dirigeants sur dix jugent ces recrutements difficiles, voire très difficiles.

Des obstacles persistants dans les entreprises

Bpifrance Le Lab identifie plusieurs freins à l’intégration professionnelle des personnes handicapées, parmi lesquels le poids des normes professionnelles, les contraintes organisationnelles et la méconnaissance des dispositifs d’accompagnement.

Ces difficultés interrogent la capacité des PME et ETI à adapter leurs pratiques de recrutement et leurs organisations internes. Le sujet concerne également les politiques de ressources humaines, ces entreprises étant souvent moins outillées que les grandes structures pour accompagner les collaborateurs en situation de handicap.

L’accessibilité au-delà du recrutement

À travers des données inédites et des témoignages de dirigeants, l’étude examine les moyens de dépasser les préjugés et d'améliorer la prise en compte du handicap dans le monde professionnel.

Bpifrance Le Lab élargit également son analyse à la question de l’accessibilité dans la conception des produits et des services. Cette approche souligne que le handicap ne concerne pas uniquement les pratiques de recrutement, mais aussi l’organisation des entreprises et leur capacité à adapter leurs activités.