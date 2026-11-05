Installé en Meuse, l'artisan présentera ses créations au Village de l'Artisanat, au sein du pavillon du Grand Est, sous la bannière des chambres de métiers et de l'artisanat (CMA).

Cette présence mettra en avant un savoir-faire artisanal meusien auprès d'un public national et de professionnels. L'événement constitue une vitrine commerciale pour les entreprises françaises et les productions régionales.

Le savoir-faire du verre meusien exposé à Paris

Présent sur le stand D21.75, Gabriel Beltra, de Glass'art GB, façonne à la main des pièces en verre soufflé. Son travail accorde une place particulière à la couleur et se décline dans plusieurs univers : arts de la table, décoration et luminaires.

Formé notamment auprès de la prestigieuse maison Daum et du maître verrier Peter Layton, à Londres, l'artisan développe des collections qui associent techniques traditionnelles et création contemporaine. Sa participation au salon lui permettra de promouvoir ses réalisations en direct aux visiteurs et de faire connaître son activité au-delà du marché local.

Un pavillon de 2 000 m² dédié aux entreprises artisanales

Pour cette édition 2026, le réseau des Chambres de métiers et de l'artisanat a sélectionné plus de 200 entreprises artisanales. Elles seront réunies au sein du Village de l'Artisanat, un espace de 2 000 m² consacré aux produits, aux métiers et aux savoir-faire des régions métropolitaines et ultramarines.

Le savoir-faire meusien à portée nationale

Le salon prévoit d'accueillir plus de 110 000 visiteurs sur quatre jours, autour de 1 000 exposants. Pour les artisans participants, cette fréquentation représente une occasion de présenter leurs produits, de rencontrer de nouveaux clients et de développer leur visibilité commerciale. Pour la Meuse, la présence de Glass'art GB contribue également à faire connaître les activités artisanales du département et leur capacité à valoriser des productions locales sur un rendez-vous national.

L'inauguration du Village de l'Artisanat est programmée le jeudi 12 novembre à 12 heures. Le pavillon est accessible à la Porte de Versailles, à Paris, sous la référence du stand D21.