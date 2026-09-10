Les chiffres de fréquentation des aires de camping-car témoignent de cette évolution. À Charny-sur-Meuse, l’aire Camping-Car Park a enregistré 5 881 nuitées en 2025, contre 2 042 en 2021. En quatre ans, la fréquentation a donc presque triplé. Pour les acteurs touristiques locaux, cette progression traduit l’intérêt pour des séjours plus flexibles, proches de la nature et permettant de prendre le temps de découvrir les territoires.

Une stratégie engagée depuis près de vingt ans

La Meuse travaille sur l’accueil des voyageurs itinérants depuis 2008. L’objectif était alors de développer progressivement des équipements adaptés aux camping-caristes et de proposer davantage de points d’étape dans le département. Aujourd’hui, le territoire compte une vingtaine d’aires de services et plus de 80 aires de stationnement réparties sur l'ensemble du territoire. Cette offre s’est développée avec l’implication des communes, des professionnels du tourisme, des gestionnaires de sites et d’autres acteurs locaux.

Des retombées pour les commerces locaux

Le tourisme itinérant ne se limite pas aux nuitées. En s’arrêtant dans une commune, les voyageurs peuvent aussi fréquenter les commerces, restaurants, marchés, producteurs ou sites touristiques situés à proximité. Selon les chiffres communiqués par Meuse Attractivité, un camping-cariste dépense en moyenne 56 euros par jour, dont 88% directement dans l’économie locale. Pour le département, ces visiteurs représentent donc une clientèle susceptible de profiter à différents secteurs.

Avec ses paysages et ses espaces naturels, de l’Argonne aux Côtes de Meuse, en passant par les rives du fleuve Meuse et le Lac de Madine, le territoire cherche ainsi à renforcer son offre pour les voyageurs qui souhaitent découvrir le département à leur propre rythme.