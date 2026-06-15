Dans la Meuse, l’opération «Partir en Livre» se déploie à partir du 18 juin avec une programmation itinérante associant rencontres d’auteurs, médiations littéraires et animations destinées à différents publics, notamment les jeunes. Quatre écrivains sont annoncés dans le département, avec des interventions prévues dans des lieux variés afin de toucher un public élargi, au-delà des seules structures culturelles classiques. Cette organisation mobilise les bibliothèques, établissements scolaires et acteurs associatifs, renforçant la coopération locale autour de la lecture publique.

Un enjeu national structurant pour la filière du livre et l’économie culturelle

À l’échelle de la France, «Partir en Livre» s’inscrit dans une politique plus large de soutien à la lecture et à la chaîne du livre, qui mobilise éditeurs, libraires, auteurs et médiateurs culturels. Dans un contexte où les usages numériques transforment les habitudes de consommation culturelle, ces dispositifs visent à maintenir un volume de lecture physique et à soutenir l’ensemble de l’écosystème économique du livre, estimé à plusieurs milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel.

L’enjeu est également industriel et territorial : la filière repose sur un maillage dense d’acteurs répartis sur tout le territoire, dont la viabilité dépend en partie des politiques publiques de diffusion culturelle. Les opérations de proximité comme celle menée en Meuse contribuent ainsi à irriguer les circuits de production et de distribution, tout en soutenant l’emploi culturel non délocalisable.



