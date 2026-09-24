À Ligny-en-Barrois, l’école devient un équipement structurant pour le territoire. Après plus de deux ans de travaux, le groupe scolaire Raymond-Poincaré a été officiellement inauguré. L’établissement accueille désormais neuf classes et environ 160 élèves, dans un ensemble réunissant les anciennes écoles maternelle Mélusine, et l’école élémentaire Poincaré. Lancée en 2023, l’opération a représenté plus de 8 millions d’euros d’investissement.

Le chantier a combiné restructuration de bâtiments existants et extension, avec notamment un nouveau bâtiment en bois. Les locaux ont été adaptés aux normes actuelles, avec une attention portée à l’isolation, à la ventilation, au chauffage et à l’éclairage. Le projet vise ainsi à améliorer les conditions d’accueil des élèves tout en modernisant un patrimoine scolaire devenu ancien et énergivore.

Écoles françaises : un marché majeur pour le bâtiment

À l’échelle française, la rénovation des écoles constitue un marché important pour les collectivités et les entreprises du bâtiment. Les établissements scolaires représentent une part majeure du patrimoine immobilier local et environ 30% de la consommation énergétique des bâtiments communaux. En 2026, le programme ÉduRénov vise notamment à accompagner 10 000 projets de rénovation énergétique du bâti scolaire d’ici 2027.

L’exemple de Ligny-en-Barrois montre ainsi comment un investissement communal peut conjuguer modernisation du patrimoine, amélioration du confort des usagers et adaptation énergétique, avec des effets qui dépassent le seul cadre scolaire.