Cette initiative met en lumière des édifices ruraux nécessitant des travaux de restauration et vise à mobiliser des financements supplémentaires pour préserver le patrimoine local.

Parmi les 12 sites retenus dans les quatre départements lorrains, trois se situent dans la Meuse : la Maison Civet aux carrières d’Euville, le lavoir de l’Échinée à Longeaux et l’église Saint-Pierre et Saint-Paul aux Monthairons. Ces projets font partie des quelque 120 opérations actuellement accompagnées par la Fondation du patrimoine en Lorraine.

Trois édifices meusiens concernés par les besoins de restauration

La sélection meusienne rassemble des bâtiments aux fonctions et aux histoires différentes. La Maison Civet, située aux carrières d’Euville, témoigne notamment de l’histoire patrimoniale et industrielle du territoire. Le lavoir de l’Échinée, à Longeaux, constitue un élément du patrimoine rural, tandis que l’église Saint-Pierre et Saint-Paul aux Monthairons représente un édifice religieux local.

Leur présence dans cette sélection souligne les besoins de préservation du patrimoine bâti dans les communes rurales. Au-delà de leur intérêt historique, ces opérations de restauration peuvent mobiliser des entreprises du bâtiment, des artisans spécialisés et des savoir-faire locaux.

Une dotation de 10 000 euros prévue pour chaque département

L'opération organisée du 19 octobre au 1er novembre 2026 prévoyait une mobilisation du grand public autour de 12 projets. Le site ayant obtenu le plus de suffrages dans chacun des quatre départements devait recevoir une dotation exceptionnelle de 10 000 euros pour accélérer sa restauration.

Ce financement complémentaire s'inscrit dans l'action plus large de la Fondation du patrimoine, qui accompagne chaque année plus de 120 projets en Lorraine grâce notamment au mécénat populaire. Pour les communes concernées, ces soutiens contribuent à compléter les financements nécessaires aux travaux et à préserver des bâtiments qui participent à l'identité et à l'histoire des territoires.