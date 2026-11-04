Cette coopération prévoit notamment des prises de participation conjointes dans des entreprises innovantes et des fonds d’investissement, ainsi que des passerelles commerciales entre les deux marchés.

Pour les entreprises de la Meuse, ce rapprochement européen représente une possibilité de développement à suivre, notamment pour celles qui cherchent à financer leur croissance, à nouer des partenariats industriels ou à accéder à de nouveaux marchés.

Des investissements conjoints pour financer l’innovation

Signé à La Haye par Pascal Lagarde, représentant de Bpifrance, et Rinke Zonneveld, directeur général d’Invest-NL, le mémorandum d’entente fixe un objectif d’au moins trois investissements conjoints sur douze mois. Les deux institutions entendent également faciliter les échanges entre entreprises, investisseurs et partenaires industriels, afin d’accompagner le développement commercial des sociétés soutenues.

L’enjeu financier est de faciliter l’accès aux capitaux nécessaires aux projets de développement et de croissance. Pour les entreprises, ces ressources peuvent contribuer à financer de nouvelles activités ou à préparer une implantation à l’étranger.

Un relais possible pour les PME meusiennes

Dans la Meuse, Bpifrance a déjà engagé une démarche d’accompagnement des entreprises locales avec le lancement, en octobre 2026, de la première promotion de l’Accélérateur Croissance Meuse. Ce programme réunit 13 PME du département pour un parcours de douze mois consacré notamment à la stratégie, au financement du développement, à la performance commerciale et à l’innovation.

La coopération franco-néerlandaise pourrait ainsi intéresser les entreprises meusiennes capables de développer des solutions innovantes et de viser des débouchés internationaux, sous réserve de leur éligibilité aux dispositifs de financement concernés. L’accès à des investisseurs et à des partenaires étrangers peut contribuer à soutenir leur croissance et, à terme, leurs investissements et leur activité dans le département.