Le parc naturel régional baie de Somme Picardie maritime organise le 12 septembre, à Miannay, la fête de la Trie. Cette journée clôturera le programme de l'atlas de la biodiversité communale de la Vallée de la Trie. Il a été menée avec le soutien de l’Office français de la biodiversité et des communes partenaires : Miannay, Toeufles, Tours-en-Vimeu, Saigneville, Cahon, Quesnoy-le-Montant, Ercourt, Acheux-en-Vimeu, Moyenneville).



Remise des livrets atlas de la biodiversité communale

La matinée sera consacrée à la présentation des résultats issus de trois années d’inventaires : oiseaux, insectes, mammifères, flore, milieux humides, réseaux de haies… Une diversité parfois méconnue et mieux documentée grâce à l’implication des naturalistes, des communes et des habitants. L’après-midi des ateliers participatifs et des animations pédagogiques seront proposés : fabrication de nichoirs, jeux de reconnaissance des espèces, expositions, fresque de la biodiversité et échanges avec les animateurs du parc et les partenaires des ABC de la vallée de la Trie.

Le parc naturel régional baie de Somme Picardie maritime procédera également à la remise des livrets atlas de la biodiversité communale. Ces supports de synthèse sont conçus pour faciliter l’appropriation des connaissances par le grand public. Ils constituent un outil essentiel pour poursuivre la dynamique de préservation engagée sur la vallée de la Trie. Une exposition sur la biodiversité sera également remise à chacune des communes concernées par le projet.