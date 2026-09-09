La route tue, toujours et encore ! Constat tiré en cette période de rentrée après un break estival toujours ponctué d’accidents, parfois mortels, sur la route !

Reste que c’est surtout sur les trajets du quotidien que les drames arrivent. Si les conducteurs automobiles sont concernés, l’ensemble des usagers de la route le sont également

Histoire de sensibiliser aux risques routiers, Nathalie Goguet, agent général d’assurance MMA a décidé d’organiser une journée Prévention routière. «Une journée qui est ouverte à tous. C’est une première pour MMA», précise la cheffe d’entreprise.

La journée se déroulera, de 11 h à 19 h, sur le site de l’Automobile Club Lorrain, au 11 boulevard Barthou à Vandœuvre.

Parcours pédagogique

«À travers un parcours pratique et pédagogique, d’une durée d’environ 20 minutes, les participants pourront tester leurs réflexes, prendre conscience de certains dangers du quotidien et échanger autour des bonnes pratiques en matière de sécurité routière», explique Nathalie Goguet.

Plusieurs ateliers sont programmés dont certains ciblés sur les piétons, les trottinettes électriques ou encore les angles morts.