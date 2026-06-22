Une enveloppe de 442 millions d’euros d’ici à 2035 (dont 103 millions d’euros investis en fonds propres) ! mmH (meurthe-et-moselle Habitat) vient de lancer son Plan Stratégique Patrimonial (PSP) 2026-2035.

Dans un contexte de fragilisation du modèle économique des organismes HLM lié à l’impact de la RLS (réduction loyer solidarité) sur leur capacité d’investissement, «nous avons décidé de ne pas subir le contexte et d’agir», comme l’a assuré Chaynesse Khirouni, présidente du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et présidente du bailleur social meurthe-et-mosellan, le 16 juin dernier lors de la présentation de ce PSP à la Maison départementale des solidarités à Tomblaine.

«Ce PSP est une nouvelle étape de notre stratégie patrimoniale ! Le logement social s’affiche comme un levier pour la lutte contre le dérèglement climatique et nous entendons y contribuer. Le dérèglement climatique touche, d’abord, les populations les plus vulnérables économiquement».

150 nouveaux logements par an

168 millions d’euros seront consacrés à la réhabilitation énergétique de 3 562 logements du parc de mmH (15 000 logements dans le département).

«L’objectif est d’aboutir à terme à près de 90% de logements classés entre A et C au niveau énergétique», assure Lionel Mahuet, le directeur général de mmH.

250 millions d’euros seront consacrés à des opérations nouvelles à un rythme de 150 logements par an soit 15 000 logements à terme, «80% en construction neuve et 20% en reconversion».

Objectif global affiché : «proposer aujourd’hui et demain des logements durables, accessibles et adaptés aux besoins des habitants et des territoires de Meurthe-et-Moselle».

Le PSP s’affiche comme un levier au service du projet d’entreprise «Imp’actes 2030» du bailleur social.