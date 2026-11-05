"Aujourd'hui, on est là pour jouer la B.O. de la révolution citoyenne !" : l'Orchestre du nouveau monde (ONM) est revenu jeudi donner sa "puissance" musicale aux manifestants à Paris, imité par d'autres "musiciens en lutte" dans une vingtaine de villes à travers la France.

Munis de leur pupitre et partitions, plusieurs centaines de musiciens et choristes étaient au rendez-vous, place de la République à la mi-journée, au départ du cortège qui s'est élancé vers la place de la Nation, dans le cadre de la journée de mobilisation sociale, a constaté l'AFP.

"Prenez la puissance de la musique classique ! Prenez de l'énergie", lance à son public Etienne Jarrier, le chef d'orchestre, vêtu d'un sweat-shirt rouge sur lequel est inscrit le mot "hope" ("espoir") en lettres capitales.

Cet orchestre militant, soutien du mouvement lycéen, avait vu sa répétition tourner court sur cette même place, le 17 octobre, les musiciens ayant été atteints par des gaz lacrymogènes.

Pancartes brandies, sourire aux lèvres, les spectateurs-manifestants applaudissent les interprétations des morceaux de Star Wars, Avengers ou de la "Symphonie du nouveau monde" de Dvorak.

A pleins poumons, ils entonnent "Emmenez-moi" de Charles Aznavour, l'Internationale, "The Hanging Tree" (tiré de la bande originale de "Hunger Games") ou encore "J'ai deux passions, la fanfare, la révolution".

"Aujourd'hui, c'est un jour de convergence des luttes, un jour de grève générale. Cette journée est déterminante", lâche le chef d'orchestre au micro, appelant le "mouvement de masse" à "bloquer le pays" et "à faire descendre l'Histoire dans les rues".

A quelques mètres se déploient les ballons colorés des organisations syndicales se préparant à défiler, tandis que des manifestants juchés sur la statue de Marianne scandent des slogans lors des interruptions.

Né il y a six ans, l'ONM, qui regroupe quelque 250 adhérents - étudiants, jeunes professionnels ou amateurs -, accueille tout musicien bénévole lors de ses concerts dans la rue, partageant les partitions sur les réseaux sociaux. Il utilise la musique classique pour exprimer son engagement en faveur de la justice sociale et climatique.

Entre deux morceaux, les forces de l'ordre se font siffler. "Franchement, on est mieux quand il n'y a pas les gaz", avait glissé Etienne Jarrier, lors de la répétition.

Dimanche, l'ONM avait également lancé un "appel" à ce que d'autres orchestres se forment en région au départ des manifestations, sous le slogan "Orchestres partout, silence nulle part".

Selon les organisateurs, "25 villes ont répondu" jeudi, dont Lyon, Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Lille ou Tours.