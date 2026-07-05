Quelque 12,2 millions de téléspectateurs en moyenne ont regardé sur M6 la victoire de l'équipe de France contre le Paraguay (1-0) samedi soir lors du Mondial-2026, "un record d'audience historique" après 23H00, selon la chaîne.

M6 a ainsi atteint 76% de parts d'audience pendant ce match qui a permis aux Bleus de rejoindre les quarts de finale du tournoi, a-t-elle indiqué. La chaîne est la seule à diffuser la Coupe du monde en France sur la télé non payante.

Le groupe M6 avait créé la surprise en mars 2024 en raflant les droits des Mondiaux 2026 et 2030 à TF1, diffuseur historique de la compétition qui les jugeait trop élevés.

Selon des chiffres parus dans la presse mais non confirmés, le montant était de 120 millions d'euros pour le Mondial-2026, dont M6 a acquis les droits pour 54 des 104 matches.

Le président du groupe, David Larramendy, avait indiqué début mai que M6 "(perdrait) de l'argent sur cet événement", mais qu'il s'agissait d'une "vitrine absolument exceptionnelle".

Depuis, la diffusion du Mondial a permis à la chaîne de réaliser de grosses audiences en juin et de se classer troisième chaîne nationale en doublant France 3.

Cinq jours après l'ouverture de la compétition, quelque 14 millions de téléspectateurs en moyenne ont regardé sur M6 la victoire de l'équipe de France contre le Sénégal (3-1), puis 13,7 millions de personnes ont suivi le troisième match des Bleus, contre la Norvège (4-1). Les deux matches étaient diffusés à 21H00 heure française.