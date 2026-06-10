Dans une usine de Yiwu, des ouvrières mettent sous sachet avec dextérité des peluches de chèvres blanches revêtues du maillot argentin de Lionel Messi et vouées à faire le bonheur de l'entrepreneur chinois qui les commercialise.

L'équipe nationale chinoise est à nouveau absente du Mondial, pour la sixième fois consécutive depuis sa seule participation en 2002, persistant à décevoir ses supporteurs.

Mais l'engouement pour le ballon rond et la compétition qui s'avance en Amérique du Nord est grand, avec ses potentielles retombées commerciales.

Luo Bin, PDG d'All Star Partner, fait partie de ces patrons qui comptent profiter de la Coupe du monde pour faire des affaires.

Et la petite chèvre à laquelle les ouvrières fixent, avant de l'ensacher, une petite chaîne pour l'accrocher à un sac par exemple est l'un de ses produits à succès.

De la taille de la main, la peluche confectionnée à Yiwu (est), concentration de fabriques produisant en gros pour la Chine et le monde entier, est proposée à 79 yuans (10 euros).

Le choix du caprin fait écho à l'attribut de "goat" (chèvre en anglais), comme "Greatest of All Time" ("le plus grand de tous les temps"), référence au fait que personne peut-être n'aurait jamais égalé le capitaine de l'équipe d'Argentine balle au pied. Accessoirement, certains Chinois associent la prononciation du début du nom du champion du monde à un son de bêlement.

All Star Partner dit travailler habituellement avec un certain nombre d'équipes de haut niveau dont elle peut utiliser le nom pour faire confectionner des maillots ou des produits dérivés. La compagnie dit avoir lancé 2.000 nouvelles références en vue de l'épreuve à venir.

Ses ventes ont quintuplé cette année par rapport à la Coupe du monde au Qatar en 2022, dit son PDG.

All Star Partner s'est initialement lancé dans les peluches avec un ours "tout à fait ordinaire". Un autre fabricant chinois, Pop Mart, s'est taillé une célébrité internationale avec de tels ornements à suspendre, les Labubus.

En vue du Mondial, All Star Partner a habillé ses peluches d'un maillot de football et cela "s'est très bien vendu", rapporte Luo Bin. "Nous en avons vendu des dizaines de milliers dès sa sortie. Nous avons très vite compris que cette catégorie était très populaire".

Non loin de la chèvre floquée du 10 et du nom de Messi, des peluches arborant apparemment les traits de son grand rival portugais Cristiano Ronaldo, des coqs revêtus de polos français et des ours portant le maillot de l'Espagne attendent eux aussi d'être acheminés vers les points de vente.

Tôt ou tard

Non loin de l'usine, dans une boutique d'All Star Partner, des clients parcourent les présentoirs de maillots, de mascottes, de porte-clés, mais aussi de jouets pour animaux de compagnie et de coussins gonflables.

"Les jeunes sont soumis à beaucoup de pression en ce moment, ils ont besoin de penser à autre chose, émotionnellement et financièrement", analyse Fang Tian, un visiteur de 29 ans, fan de foot depuis la Coupe du monde 2014.

Dans le magasin, Zhu Hui, une influenceuse de 28 ans, dit que "les Chinois sont passionnés par les stars de football, et cet enthousiasme dure longtemps".

La Chine a représenté, selon la FIFA, la moitié des audiences globales sur les plateformes numériques et les réseaux sociaux lors du Mondial-2022 où leur pays n'était pourtant pas qualifié.

"Mes amis sont tous prêts à se battre pour rester debout et voir les matches", assure l'influenceuse Zhu Hui, bien que les principaux matches, dont la finale, soient programmés à 3H00 du matin en heure chinoise.

Shang Jianxing, 43 ans, soutient l'équipe d'Angleterre, mais a acheté pour un ami une caisse de transport d'animal domestique aux couleurs du Portugal. Il s'est rendu à plusieurs Coupes du monde et projette d'aller aux Etats-Unis pour une demi-finale. Il tire espoir du développement des programmes pour attirer les jeunes au football dans son pays.

"Je pense que, tôt ou tard, l'équipe chinoise rejouera en Coupe du monde", prophétise-t-il.