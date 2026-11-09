Le projet du Village Économique de Montataire - au cœur de l'agglomération creilloise, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Paris - représente le renouveau d'une friche industrielle, tourné vers l'avenir. Ce Village Économique occupe l'emprise de l'ancienne usine de chariots élévateurs Still-Saxby, fermée en 2011, reconvertie depuis 2019 en parc d'activités.

Depuis juin 2026, GSE, contractant général, conduit la réhabilitation et l'extension de cette zone économique pour Mitiska REIM (gestionnaire d'investissements immobiliers spécialisé dans l'acquisition et la requalification de sites multifonctionnels pour le compte de fonds d'investissement). Ce programme porte sur 25 852 m² : rénovation et extension de trois bâtiments existants, construction d'un bâtiment neuf de 18 cellules dédiées à l'artisanat et refonte complète des espaces extérieurs pour un site qui pourra accueillir à terme près de 300 salariés.

Pour un montant total de 8,5 millions, le projet est mené en site occupé, sans interruption de l'activité des entreprises présentes - l'un des principaux défis de l'opération - et sera mené à son terme en février 2027. «Réhabiliter un parc d'activités tout en permettant à ses occupants de continuer à y travailler est exigeant pour nos équipes, mais cela permet à GSE de montrer son expertise rénovation : chaque phase du chantier est pensée en fonction des entreprises présentes et de leurs déménagements successifs. Nous avons réalisé un travail de réflexion commune avec notre client Mitiska, en mettant en avant des variantes techniques permettant de respecter un calendrier ambitieux, sans jamais mettre le site à l'arrêt», souligne Nicolas Gomme, directeur Développement chez GSE.

Sobriété foncière

Conçu par AAVO Architects, le projet redessine l'ensemble du site. Le bâtiment A, appelé à devenir un bâtiment multifonction, fait l'objet d'une réhabilitation complète. Les bâtiments C et D bénéficient quant à eux d'une rénovation de leurs façades et de couverture ainsi que du réaménagement de deux plateaux de bureaux chacun, dans leur partie nord. Le bâtiment C sera quant à lui agrandi. Principale construction neuve du programme, le bâtiment E, d’environ 2 680 m², comptera 18 cellules, d’une superficie comprise entre 126 et 258 m², destinées à accueillir des activités artisanales et à compléter ainsi l’offre du parc à destination des artisans et des petites entreprises.

En réinvestissant un site déjà bâti plutôt qu'en artificialisant de nouvelles terres, «l'opération s'inscrit dans une logique de sobriété foncière, en phase avec l'objectif de Zéro Artificialisation Nette. Elle s'accompagne de travaux de dépollution localisés, ainsi que de l'installation d'une centrale photovoltaïque sur une partie des toitures du bâtiment neuf et de bornes de recharge pour véhicules électriques», explique GSE. Le projet ambitionne par ailleurs d’obtenir la certification environnementale BREEAM Very Good.