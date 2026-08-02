Montceau-les-Mines s'apprête à accueillir le Championnat du monde de pêche sportive dans la catégorie des moins de 25 ans. Du 3 au 8 août, des délégations venues de plusieurs pays se retrouveront au lac du Plessis pour les entraînements puis les épreuves officielles. Les séances de préparation se dérouleront du lundi 3 au jeudi 6 août, tandis que la compétition aura lieu les vendredi 7 et samedi 8 août, de 10h à 14h.

L'événement est ouvert au public, qui pourra suivre les performances des équipes tout au long de la semaine. Pour accompagner cette manifestation internationale, un village dédié à la pêche accueillera visiteurs, exposants et partenaires pendant toute la durée des entraînements et des compétitions.

Animations et circulation adaptées

Le village proposera des stands consacrés à la pêche sportive, à la protection des milieux aquatiques ainsi qu'à des producteurs et artisans locaux. Des entreprises spécialisées dans le matériel de pêche, des fédérations et plusieurs associations seront également présentes. En parallèle, un marché nocturne réunira commerçants, artisans et producteurs locaux le mercredi 5 août, de 17h à 22h, dans le centre-ville.

Afin de garantir le bon déroulement de l'événement, la circulation sera modifiée autour du lac du Plessis du 3 au 8 août. La rue de Lattre de Tassigny sera fermée chaque jour de 6h30 à 18h, avec un accès réservé aux riverains et aux véhicules de secours. Une déviation sera mise en place par la rue de Mâcon durant cette période.