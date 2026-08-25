Le Domaine de la Klauss veut à nouveau faire briller Montenach et la Moselle sur la scène internationale. L’hôtel-spa cinq étoiles est candidat à l’édition 2026 des World Luxury Hotel Awards, une compétition internationale qui récompense chaque année les établissements les plus remarquables de l’hôtellerie de luxe. Créés en 2006, ces prix s’appuient notamment sur les votes des voyageurs et professionnels du secteur, avec plus de 300 000 votants chaque année.

Pour cette nouvelle édition, l’établissement mosellan concourt dans deux catégories :

«Luxury Romantic Hotel», qui met à l’honneur les adresses proposant une expérience particulièrement romantique,

et «Luxury Heritage Hotel», consacrée à l’identité patrimoniale et historique des établissements de luxe.

Une nouvelle campagne qui intervient après une année 2025 particulièrement faste. Le Domaine de la Klauss avait alors reçu quatre distinctions : «Luxury Romantic Hotel in the World», «Luxury Small Hotel in Europe», «Most Romantic Atmosphere» et «Best Contemporary Cuisine in Europe» pour son restaurant gastronomique Le K.

Les votes sont ouverts jusqu’au 31 août

Cette année encore, l’établissement compte donc sur le soutien du public. Les votes, ouverts depuis le 17 août, se poursuivent jusqu’au lundi 31 août. Sur ses réseaux sociaux, le Domaine de la Klauss lance un appel à ses clients et à ses soutiens.

Les internautes peuvent voter en ligne sur le site officiel des World Luxury Hotel Awards avant la clôture du scrutin.