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Montenach : le Domaine de la Klauss repart à la conquête des World Luxury Hotel Awards

Après une moisson de quatre récompenses en 2025, le Domaine de la Klauss, à Montenach, est de nouveau en lice aux World Luxury Hotel Awards. L’établissement mosellan appelle le public à voter pour tenter de décrocher deux nouveaux trophées internationaux.

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© Laurence Deleau. En 2025, le Domaine de la Klauss avait reçu quatre distinctions dans le cadre de ce concours international.

© Laurence Deleau. En 2025, le Domaine de la Klauss avait reçu quatre distinctions dans le cadre de ce concours international.

Par Julie Clessienne
La Gazette Moselle
Publié le 25 août 2026 - Mis à jour le 25 août 2026

Le Domaine de la Klauss veut à nouveau faire briller Montenach et la Moselle sur la scène internationale. L’hôtel-spa cinq étoiles est candidat à l’édition 2026 des World Luxury Hotel Awards, une compétition internationale qui récompense chaque année les établissements les plus remarquables de l’hôtellerie de luxe. Créés en 2006, ces prix s’appuient notamment sur les votes des voyageurs et professionnels du secteur, avec plus de 300 000 votants chaque année.

Pour cette nouvelle édition, l’établissement mosellan concourt dans deux catégories : 

  • «Luxury Romantic Hotel», qui met à l’honneur les adresses proposant une expérience particulièrement romantique,
  •  et «Luxury Heritage Hotel», consacrée à l’identité patrimoniale et historique des établissements de luxe.

Une nouvelle campagne qui intervient après une année 2025 particulièrement faste. Le Domaine de la Klauss avait alors reçu quatre distinctions : «Luxury Romantic Hotel in the World», «Luxury Small Hotel in Europe», «Most Romantic Atmosphere» et «Best Contemporary Cuisine in Europe» pour son restaurant gastronomique Le K.

Les votes sont ouverts jusqu’au 31 août

Cette année encore, l’établissement compte donc sur le soutien du public. Les votes, ouverts depuis le 17 août, se poursuivent jusqu’au lundi 31 août. Sur ses réseaux sociaux, le Domaine de la Klauss lance un appel à ses clients et à ses soutiens.

Les internautes peuvent voter en ligne sur le site officiel des World Luxury Hotel Awards avant la clôture du scrutin.