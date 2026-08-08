Fin juin, la Ville de Montigny-lès-Metz lançait un appel pressant pour recruter un maître-nageur afin d'assurer la surveillance de son bassin extérieur durant le mois d'août. Sa fermeture temporaire, en pleine période estivale, avait suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

La mobilisation a finalement porté ses fruits. Une maître-nageuse a été recrutée en un temps record, permettant à la municipalité d'annoncer la réouverture du bassin extérieur depuis ce mercredi.

Une pénurie qui touche les piscines de toute la France

Cette réouverture intervient alors que les équipements aquatiques connaissent une fréquentation exceptionnelle depuis le début de l'épisode caniculaire qui touche la France depuis plusieurs semaines. Dans de nombreuses communes, les piscines atteignent régulièrement leur capacité maximale, tandis que les collectivités peinent à maintenir tous leurs bassins ouverts.

Car derrière le cas montignien se cache une difficulté nationale. Selon les estimations de la profession, il manquerait aujourd'hui près de 5 000 maîtres-nageurs sauveteurs en France, soit environ un tiers des effectifs nécessaires. Cette pénurie contraint certaines collectivités à réduire leurs horaires d'ouverture, à fermer des bassins, voire à renoncer totalement à l'ouverture estivale de leurs piscines. Les faibles rémunérations, le manque de vocations et les difficultés de formation expliquent cette situation devenue structurelle.