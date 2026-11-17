En Moselle-Est, Moselle Attractivité accompagne depuis 2018 les entreprises et les acteurs du tourisme dans leurs projets d’investissement, d’implantation et de développement.

Des projets économiques et industriels accompagnés

Présente sur le territoire depuis 2018, Moselle Attractivité intervient auprès des entreprises, des investisseurs et des collectivités des huit intercommunalités de Moselle-Est. Ses missions couvrent notamment la recherche de terrains et de locaux, l’identification des aides financières, la mise en relation avec des partenaires et l’accompagnement des projets d’implantation ou de développement.

Entre 2023 et 2026, l’agence a accompagné en moyenne 196 projets d’entreprises par an sur ce territoire. Parmi eux, 90 ont été approuvés. Le bilan recense également 5 720 emplois prévisionnels, dont 627 liés à 61 projets déjà décidés. Au total, 18 zones d’activités représentant 1 500 hectares ont été recensées. Vingt-cinq bâtiments, d’une superficie comprise entre 500 et 10 000 m², sont également signalés comme disponibles.

Plusieurs projets industriels illustrent cette dynamique. À Hambach, Holosolis porte un projet de gigafactory photovoltaïque représentant plus de 800 millions d’euros d’investissements et 2 000 emplois à terme. À Sarreguemines, le groupe belge Weerts prévoit une plateforme logistique de 60 000 m², avec 30 millions d’euros d’investissements et 150 à 200 emplois attendus. À Carling-Saint-Avold, le projet CIRC représente quant à lui 450 millions d’euros d’investissements et prévoit la création de 200 emplois. Ces investissements illustrent la diversité des projets industriels suivis par l’agence en Moselle-Est.

Le tourisme également au cœur du bilan

L’accompagnement de Moselle Attractivité concerne aussi les professionnels du tourisme. L’agence intervient notamment dans la recherche d’investisseurs, le développement de nouvelles offres, la structuration des activités et la promotion des destinations.

Sur la période 2023-2026, 72 partenaires touristiques et 79 projets ont bénéficié de cet cet appui. Les investissements potentiels associés à ces opérations sont estimés à 75,69 millions d’euros. Cet accompagnement a également contribué à la création de 41 emplois touristiques, tandis que 119 autres sont prévus.

En 2025, 20 projets touristiques ont été réalisés, représentant 7,55 millions d’euros d’investissements. Parmi les opérations présentées figure le projet Coucoo Cabanes, à la carrière Barrois de Freyming-Merlebach. Il prévoit la création d’une trentaine d’éco-cabanes, pour un investissement proche de 6 millions d’euros et une ouverture envisagée entre 2027 et 2028.

Ce bilan souligne la contribution de Moselle Attractivité au développement économique et touristique de Moselle-Est, à travers le soutien aux investissements industriels et aux initiatives visant à diversifier l’offre touristique locale.