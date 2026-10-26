Le dispositif s’adresse à des artistes aux profils variés : plasticiens, musiciens, chorégraphes, scénographes, dramaturges ou encore performeurs. L’objectif est de leur offrir du temps et un cadre de travail pour faire mûrir un projet, tout en favorisant les échanges avec les équipes des sites d’accueil.

Les résidences pourront se dérouler au Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim, au Domaine de Lindre ou au Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion. Chaque artiste pourra mener ses recherches en fonction de son projet et du lieu choisi. Il pourra, par exemple, travailler sur un texte, explorer des mouvements, s’intéresser à des images ou à des matières, ou encore recueillir des paroles et des récits.

Des résidences de quatre à huit semaines

Le projet présenté devra être en lien avec le site d’accueil et tenir compte des moyens disponibles sur place. Les résidences dureront de quatre à huit semaines, en continu ou réparties sur plusieurs périodes. Les artistes sélectionnés bénéficieront d’une bourse et pourront, selon les sites, être hébergés sur place.

Les artistes intéressés peuvent déposer leur candidature jusqu’au 15 décembre prochain. Nouveauté cette année, les dossiers doivent être transmis via un formulaire en ligne, accessible sur le site du Département de la Moselle.