Le Grand Est continue de se distinguer comme la région métropolitaine la plus stable en matière de défaillances d'entreprises. Selon Allianz Trade, 4 492 faillites y ont été enregistrées en 2025, soit 6,5% du total national. Après une hausse limitée de 1% en 2025, la tendance reste inchangée au deuxième trimestre 2026 (+1%) et stable sur l'ensemble du premier semestre.

La Moselle enregistre un recul des défaillances

Si la tendance régionale est stable, les situations varient d'un département à l'autre. En Moselle, le nombre de défaillances d'entreprises diminue de 12% au deuxième trimestre 2026, tandis que le Bas-Rhin reste stable. À l'inverse, la Marne (+23%) et la Meuse (+45%). Après une baisse enregistrée en 2025, la Meurthe-et-Moselle repart également à la hausse (+12%).

Des évolutions contrastées selon les secteurs d’activités

L'étude met également en évidence des écarts selon les activités. Le commerce, qui représente 22% des défaillances dans le Grand Est, reste stable, contrairement à la tendance nationale où les faillites progressent légèrement. L'industrie, davantage présente dans la région qu'au niveau national, conserve un poids important, tandis que le tertiaire est moins représenté. Du côté des secteurs les plus touchés, l'hébergement-restauration voit les défaillances augmenter de 12%. À l'inverse, la construction recule de 7% et l'agriculture enregistre la baisse la plus marquée (-19%), alors que ce secteur progresse à l'échelle nationale.