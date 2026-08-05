Parmi les nouvelles catégories établies en janvier 2025, 4 983 individus sont en parcours social et 6 994 attendent une orientation par le service public de l’emploi. Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à France Travail et tenus de rechercher un emploi (catégories A, B, C) s’élèvent à 78 150, dont 47 150 sont sans emploi et 31 000 exercent une activité réduite (catégories B, C).

Ce trimestre, le nombre d’inscrits qui ne sont ni en attente d’orientation ni en parcours social a crû de 0,5 % par rapport au trimestre précédent, soit une augmentation de 410 personnes. Sur une période d'un an, cette catégorie a enregistré une hausse de 1,7 %. Concernant les demandeurs d’emploi des catégories A, B et C, leur nombre a augmenté de 0,9 % (+710) par rapport au trimestre précédent et de 3,4 % sur un an. En ce qui concerne la catégorie A, bien que stable sur le trimestre (+0), elle a connu une augmentation de 1,8 % sur l’année. À l’échelle de la région Grand Est, les tendances sont similaires avec une augmentation moyenne de 0,8 % des inscriptions à France Travail.