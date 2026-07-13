Le Département de la Moselle et la CASC cofinancent à parts égales, soit 1,25 million d'euros chacun, cet aménagement routier stratégique sur la RD661 à Willerwald. Lancé en 2025 pour sécuriser cet axe de 10 000 véhicules par jour, ce chantier entre dans sa dernière phase afin de garantir l’accès routier à la zone d'activités Europole II et à la future usine HoloSolis dès le début du mois de septembre 2026.

Débuté en 2025, le chantier franchit une étape décisive avec la pose de la couche de roulement prévue après la mi-août. Ce rond-point permettra de fluidifier un trafic dense estimé à près de 10 000 véhicules quotidiens et de sécuriser l’accès sud de la zone d'activités. La mise en service officielle de l'infrastructure est programmée pour le début du mois de septembre 2026, après la finalisation de la signalisation.

L'extension d'Europole II pour booster l'attractivité économique

Ce nouveau carrefour s'inscrit dans le cadre global de la phase 3 de la Zac Europôle II, un projet d'aménagement territorial de grande envergure. Parallèlement au giratoire, d'importants travaux de terrassement de 6,5 millions d'euros ont permis de remodeler 500 000 m³ de terrain pour créer trois nouvelles plateformes viabilisées de 11, 9 et 3 hectares. Ces aménagements ciblent l’accueil de projets industriels d’envergure, à l'image du site de production de panneaux solaires HoloSolis et de l'entreprise logistique belge Weerts.

À long terme, une liaison routière supplémentaire reliera ce carrefour à la rue Ampère pour parfaire le maillage de la zone. Cette modernisation des infrastructures routières renforce durablement la compétitivité et l'attractivité de la Moselle pour les investisseurs transfrontaliers.