Parmi ses créations figure la Galettone, qui associe deux spécialités bien connues : la galette des Rois et le panettone. La recette combine notamment une frangipane, une brioche et des fruits confits. Joël Schwalbach propose également un panettone salé, une version festive et originale du classique italien, pensée pour les repas de fêtes. Pour réaliser ces recettes, le boulanger s’appuie sur les propriétés du Beurre Charentes-Poitou AOP, notamment sa régularité et sa plasticité. Ces caractéristiques lui permettent de travailler différentes textures et de rechercher à la fois un feuilletage développé et le moelleux d’une pâte briochée.

Des créations présentées à Paris

Les créations de Joël Schwalbach ont été présentées à Paris le 7 septembre, aux côtés notamment de Nina Métayer, Meilleure Pâtissière du Monde 2024, et d’autres Meilleurs Ouvriers de France boulangers. Cette présentation a permis de mettre en avant le travail du boulanger mosellan et ses nouvelles recettes pour les fêtes. Au total, quatre professionnels, dont deux Meilleurs Ouvriers de France, ont imaginé huit créations sucrées et salées autour du Beurre Charentes-Poitou AOP. Avec la Galettone comme avec le panettone salé, Joël Schwalbach revisite ainsi des classiques des fêtes en mêlant différentes traditions boulangères et en s’appuyant sur un ingrédient au cœur de ses recettes.