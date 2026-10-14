Au lendemain d’une nouvelle journée de mobilisation lycéenne à travers le pays, Sabrina Roubache, ministre déléguée chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnels et de l’Apprentissage, se rend ce matin au lycée des métiers Roberval, à Breuil-le-Vert dans l'Oise, dans un contexte de reprise progressive d’activité des établissements scolaires.

Après une première rencontre à Dreux, «ce déplacement marquera une nouvelle étape d’un dialogue à bâtons rompus que la ministre a engagé dans les lycées professionnels, dans le cadre de la mission qui a été confiée par le Premier ministre au gouvernement», explique la préfecture de l'Oise. Durant cette matinée, Sabrina Roubache consacrera un temps d'échange avec la communauté éducative, visitera l'établissement, et participera à un "Grand débat" avec les élèves, les parents d'élèves, la communauté éducative, la vie scolaire et les élus.

Des visites dans les lycées en France

Ces visites vont continuer. Au cours des prochaines semaines, la ministre déléguée continuera d’aller à la rencontre des élèves, des personnels éducatifs, des organisations syndicales et des arents d’élèves partout en France. Cette démarche doit permettre de recueillir les attentes, les besoins et les propositions de chaque territoire, d’identifier les difficultés rencontrées au quotidien et de faire émerger, à partir de ces échanges, des améliorations concrètes et tangibles pour les établissements, les élèves et l’ensemble de la communauté éducative.



