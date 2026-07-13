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Nœux-les-Mines : le GREC, collectif du climat et de la biodiversité, fête ses deux ans

Le 8 juillet dernier, le GREC (Groupement Régional d'Experts du Climat) Hauts-de-France fêtait ses deux ans. L'occasion pour l'entité régionale de faire le point sur ses réalisations en 2025-2026 et de se rapprocher des acteurs économiques du territoire. 

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©Lena Heleta

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Par Amandine Pinot
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 13 juillet 2026

Collectif multi-acteurs à visée scientifique, le Groupement Régional d'Experts sur le Climat en Hauts-de-France a vu le jour en juillet 2024 avec une volonté : rassembler les universitaires de différentes disciplines ainsi que des acteurs associatifs et socio-économiques autour des effets du changement climatique à l'échelle régionale, et de plus en plus, autour de questions relatives à la perte de biodiversité.

Le GREC accompagne les acteurs territoriaux dans différentes missions : comprendre les évolutions du climat sur leurs territoires, mettre en œuvre des stratégies d'adaptation et d'atténuation face aux changements climatiques et accompagner les territoires dans la transition écologique, en prenant an compte leurs problématiques et leurs spécificités.

Favoriser la biodiversité

Le 8 juillet, l'écolieu la Réserve de Nœux-les-Mines – reconversion d'une ancienne friche commerciale en un site démonstrateur de la transition écologique et solidaire, labellisé Rev3 – accueillait cette journée annuelle du GREC pour faire se rencontrer le monde de la recherche avec les acteurs du terrain et les citoyens. L'occasion également pour le collectif d'officialiser sa volonté de se structurer, d'ici début 2027, en Groupement d'Intérêt Public (GIP), un statut qui permettra une meilleure pérennisation financière mais aussi de pouvoir mieux travailler avec des partenaires économiques et scientifiques.