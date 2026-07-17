Pourquoi avoir abandonné le nom de CPME pour devenir «Les Entrepreneurs» ?

Le terme «CPME» était parfois difficile à comprendre et ne reflétait pas toujours la diversité des chefs d'entreprise que nous représentons. En Moselle, comme partout en France, l'immense majorité des entreprises compte moins de vingt salariés. Beaucoup de dirigeants, d'auto-entrepreneurs ou encore de sociétés coopératives (Scop) ne se reconnaissaient pas forcément dans la notion de PME. Avec «Les Entrepreneurs», nous revenons à l'essentiel : des femmes et des hommes qui entreprennent, créent de la valeur et s'engagent sur leur territoire.

Vous organiserez le 3 novembre la première Agora des Entrepreneurs au centre de conventions de Metz-Expo. Quel est l'objectif de cet événement ?

Cette journée est née en Moselle avant même l'annonce de notre nouvelle identité. L'ambition est de mettre en lumière le rôle des entrepreneurs dans le développement des territoires et de créer un espace de dialogue entre entreprises, élus, experts et partenaires institutionnels.

Nous aborderons cinq grandes thématiques : l'industrie, les services, le BTP, le commerce et l'artisanat, ainsi que le transfrontalier, qui est une spécificité mosellane.

L'idée est de faire émerger des solutions concrètes et de favoriser les échanges entre des acteurs qui se croisent souvent mais se parlent finalement assez peu.

Cette rencontre donnera lieu à un livre blanc. Aura-t-il une portée nationale ?

Ce sera d'abord un livre blanc de la Moselle, construit à partir des préoccupations exprimées par les entrepreneurs du territoire. Il sera ensuite remis à notre président national, Amir Reza-Tofighi, afin d'alimenter ses travaux en vue de l'élection présidentielle et des législatives de 2027. La volonté du mouvement est justement de partir du terrain pour porter des propositions concrètes auprès des décideurs nationaux.

Quelles sont, selon vous, les priorités à défendre ?

L'emploi et l'apprentissage figurent parmi les sujets majeurs. Les entreprises ont besoin de compétences adaptées à leurs besoins, notamment sur les niveaux de formation intermédiaires ou infra-Bac, parfois délaissés.

La question de la simplification est également incontournable. Les entrepreneurs passent de plus en plus de temps à gérer des contraintes administratives et réglementaires, au détriment de leur cœur de métier. Notre objectif est d'être pragmatiques et de faire remonter des propositions concrètes pour faciliter la vie quotidienne des chefs d'entreprise et redonner de la confiance à ceux qui créent de la richesse sur nos territoires.

Plus d'infos sur : le site des Entrepreneurs Moselle.