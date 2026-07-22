Organisé par le GAG, cet événement majeur abordera le virage domiciliaire et l'évolution des solutions d'habitat pour les personnes âgées, renforçant le rôle du Grand Est dans la silver économie.

Nancy, hub de la silver économie en novembre 2026

Plus de 500 animateurs, cadres territoriaux et infirmiers sont attendus à Nancy pour cette édition charnière du CNAAG, qui alternera sessions plénières et carrefours d'échanges sur le virage domiciliaire. Face à la crise du modèle Ehpad classique et la multiplication des alternatives résidentielles, le congrès se positionne comme un lieu de réflexion stratégique pour les acteurs du lien social. L'événement stimulera l'activité économique régionale en rassemblant des experts pour repenser l'accompagnement des aînés.

Enjeux éthiques et professionnels du maintien à domicile

Sous la direction du GAG, les débats porteront sur l'éthique professionnelle, interrogeant la place de la personne âgée dans la prise de décision face à la généralisation des «parcours». L'objectif est de former les intervenants à l'adaptation des compétences nécessaires pour garantir le respect des choix de vie des seniors, au-delà des seuls impératifs de santé. Ce rendez-vous ambitionne de coconstruire les réponses aux enjeux organisationnels de demain.